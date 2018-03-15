Савченко: Военный переворот в Украине - это ожидаемое и правильное событие

Нардеп Надежда Савченко, которую ГПУ подозревает в подготовке теракта, после визита в СБУ заявила, что была не на допросе, а лишь давала объяснения следователю.

Также она прокомментировала свое исключение из комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны. "Это преступление. Юридически нет оснований для исключения члена комитета", - сказала Савченко.

Кроме того, она назвала "преступлением" внесение представления на снятие с нее депутатской неприкосновенности в комитет Рады и в зал под куполом.

Обвинения в подговтовке военного переворота и покушения на власть Надежда Савченко с таинственной улыбкой назвала "хорошими".

"Дни хороши тем, что я как офицер ВСУ давала клятву украинскому народу защищать украинскую землю, а не украинскую власть. Я обвиняю преступную власть Порошенко во всех смертях, которые произошли за период этой власти. И призываю украинцев: если вы сейчас не отстоите право на свою жизнь, то дальше вы будете жить хуже, чем при террористичном режиме в России..Где те, кто кричали "пуля в лоб", - отметила нардеп.

По ее словам, военный переворот в Украине - это вполне ожидаемое и правильное событие.

Она также добавила, что с этим тезисом согласны обычные военные - не командование, которое "играет под власть и убивает свой народ".

Ранее "Страна" сообщала о фабуле обвинений против Савченко. В СБУ утверждают, что нардеп планировала вместе с военными и главуой Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном военный переворот со свержением Порошенко.

В тоже время, по мнению наших источников в силовых структурах, не исключено, что в данном случае речь идет о провокации - военные, выступая агентами спецслужб, сами предлагали Савченко идею переворота и записывали разговоры с ней.