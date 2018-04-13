Савченко выдвинула условия для прохождения проверки на полиграфе

Народный депутат Надежда Савченко 13 апреля должна пройти проверку на полиграфе, однако она выдвинула определенные условия.

В частности, по словам сестры нардепа Веры Савченко, она требует, чтобы допрос был публичным, сообщает ТСН.

Савченко хочет, чтобы была осуществлена по меньшей мере видеотрансляция, если журналистов не пустят на процедуру.

В прошлый четверг с Савченко уже встречались эксперты, чтобы с помощью детектора проверить, действительно ли она вместе с соратниками планировала подорвать Верховную Раду, или только играла на камеру. Первый этап Савченко прошла успешно - психологическое и физическое состояние подозреваемой экспертов удовлетворил. Однако свидетельствовать Савченко отказалась. Ее адвокат объяснил это тем, что они до сих пор не получили материалы уголовных производств.

Напомним, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Сразу после этого ее в помещении Верховной Рады задержали сотрудники Службы безопасности Украины и объявили подозрение. 23 марта суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая.

29 марта Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу адвокатов народного депутата Надежды Савченко о применении к ней меры пресечения в виде содержания под стражей.

Надежде Савченко инкриминируют сговор с главарями боевиков "ДНР/ЛНР" и с руководителем центра освобождение пленных Владимиром Рубаном.

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По версии следствия, Савченко планировала осуществить вооруженное нападение с использованием гранатометов, минометов и взрывных устройств на помещения и транспортные средства, где могли быть президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков и секретарь СНБО Александр Турчинов.