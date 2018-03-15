Савченко вышла после допроса в СБУ и сделала заявление

Внефракционный народный депутат Украины Надежды Савченко заявляет, что в Службе безопасности Украины в четверг проходил не ее допрос, как значилось в повестке, а опрос.

"Меня вызывали в качестве свидетеля на допрос к следователю Томосяку. Проводил мой опрос другой следователь и не допрос в качестве свидетеля, а именно опрос", - заявила она журналистам после того, как покинула здание управления СБУ в Киеве, в котором она находилась около трех часов.

Юлина Надежда. Что стоит за охотой на Савченко

Надежда Савченко, озвучив свое заявление, покинула территорию столичного управления СБУ, не отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, ранее Надежда Савченко устроила брифинг под зданием СБУ, на котором рассказала о своей связи с Рубаном.

А Юрий Луценко, с трибуны парламента, заявил, что Надежда Савченко планировала взорвать Верховную Раду и добить выживших депутатов из автоматов.