Савченко: Я предлагаю заменить уставших за три года бесплодной работы минских переговорщиков на свежих

Народный депутат Украины Надежда Савченко предложила изменить состав украинской делегации на переговорах в Минске.

Представители террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" указали в неподтвержденных украинской стороной списках разыскиваемых ими лиц 51 гражданина России.

Об этом заявила народный депутат Украины Надежда Савченко, которая сегодня опубликовала списки пленных и пропавших без вести украинцев.По ее словам, это было сделано для того, чтобы скрыть факт военного присутствия России на Донбассе.

"Когда мы внимательно посмотрим на списки, то увидим, что руководители "ДНР" и "ЛНР" в списках своих людей подали очень много русских: 47 россиян в списках от "ДНР" (они отмечены оранжевым цветом) и 4 россиянина в списках от "ЛНР" (они помечены желтым цветом). Для чего это сделали? И чтобы скрыть присутствие российских войск на территории Украины выдав их за сепаратистов, и чтобы выменять их под шумок, не отдав украинских политзаключенных из России и оккупированного Россией Крыма", - заявила Савченко.

Она заявила, что факт остался незамеченныи со стороны украинских спецслужб представителей Украины на Минских переговорах и предложила изменить состав украинской делегации.

"Могли не заметить этого официальные переговорщики от Киева и украинские спецслужбы? Может, и могли. Поэтому я и предлагаю заменить уставших за три года бесплодной работы минских переговорщиков на свежих, более профессиональных, которые дадут результат!", - написала Савченко.

https://www.facebook.com/Savchenko.Nadiia/posts/1146056628824969

10 января внефракционный нардеп Надежда Савченко опубликовала списки украинцев, которые удерживаются в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей и в России, а также списки террористов, освобождения которых добиваются боевики "ДНР" и "ЛНР". При этом СБУ просила Савченко не делать этого, так как публикация списков может навредить пленным и их родственникам.

Представители террористической организации "ДНР" заявили, что считают неприемлемыми предложения Савченко об обмене пленными.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия ОБСЕ), а также в нормандском формате - с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.