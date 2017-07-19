Савченко зарегистрировала свою партию (логотип)

Министерство юстиции Украины зарегистрировало политическую партию "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", сообщила сама внефракционный парламентарий Надежда Савченко.

"Отныне я являюсь не только внефракционным народным депутатом Украины, а также лидером и председателем политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", – написала Савченко в своей странице в Facebook в среду вечером.

FB Надія Савченко

До українців

17 липня 2017 року Міністерство юстиції України здійснило реєстрацію політичної партії «Громадсько-політична платформа Надії Савченко».

Вiдтепер я є не тiльки позафракцiйним народним депутатом ‎України, а також лiдером та головою політичної партії «Громадсько-політична платформа Надії Савченко».

«Громадсько-політична платформа Надії Савченко» не є партiє‎ю створеною для мене чи пiд мене. Це партiя, пiд яку я ставлю своє iм'я. Це означає, що я несу вiдповiдальнiсть за те, щоб політична партія «Громадсько-політична платформа Надії Савченко» не зрадила задекларовану нею мету змiнити полiтичну систему України конституційним шляхом.

Ми вiдкритi для роз'яснень нашоï iдеï та обговорень.

Партiя - це полiтичний механiзм втiлення волi народу в побудовi держави. Ця партiя не буде формуватися звичним чином, ми не будемо набирати багато партiйцiв, роздавати всiм членськi квитки, вказувати що робити i вчити як партiю любити. Ви можете стати прихильником дiй партïï, якщо ви розумiє‎те iдею i подiляєте концепцiю змiни полiтичноï системи в Україні.

Якщо ви iнiцiативнi, свiдомi ‎та поряднi люди i хочете працювати на мiсцях ви можете долучатися до команди, займатися просвiтництвом людей i кооперуватися в команди однодумцiв. Пропонуйте, що можна змінити на місцях, аби зміни відбулися в цілому в країні

Ми відмовляємося співпрацювати з тими, хто звик мислити по-старому, не пiдтримують побудову майбутнього України в напрямку україноцентризму та бажають дорватися до влади. Всiх мислячих людей iз честю й сумлінням запрошую до спiвпрацi.

Н.С.

https://freesavchenko.com/…/ministerstvo-yustici%D1%97-zar…/

При этом характеризуя новую политсилу, она заявила: "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" не является партией, созданной для меня или под меня".

Ранее внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что готова стать президентом Украины.