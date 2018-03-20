Савченко заявила, что Администрация Президента три раза отдала приказ на ее ликвидацию

Внефракционный нардеп Надежда Савченко утверждает, что ее три раза предупреждали о готовящемся по приказу с Банковой покушении.

Внефракционный нардеп Надежда Савченко считает, что выжила в российской тюрьме ради того, чтобы полностью изменить власть и политическую систему в Украине. Об этом она рассказала на брифинге в Киеве 20 марта, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Но история начала очень быстро меняться. В первый раз я получила сообщение, что Банковая дала приказ на мою физическую ликвидацию от Администрации Президента, от Тарана (вероятно имеется в виду сотрудник АП Андрей Таранов, разбившийся на водном мотоцикле на Днепре 18 сентября 2016 года. - "ГОРДОН"), вскоре после чего он погиб. Второй раз я получила предупреждение от внешней разведки, что есть приказ на мою ликвидацию, опять-таки с Банковой", - заявила она.

По словам нардепа, ее сестра ездила общаться с заместителем главы Администрации Президента Украины Валерием Кондратюком, чтобы "все это остановить".

"В третий раз меня предупредили, что я стою под ликвидацией с Банковой, и назвали подразделение специальных сил, который будет выполнять эту работу. Я поняла, что в четвертый раз меня могут не предупредить. Моей задачей было как можно ближе приблизить тех, кому поставили задачу на мою ликвидацию", - подытожила Савченко.

15 марта нардеп от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко рассказала, что внефракционного парламентария Надежду Савченко вывели из сессионного зала из-за "угрозы для окружающих".

Позже стало известно, что Савченко попросили удалиться несколько нардепов от "Народного фронта", в частности Андрей Тетерук и Андрей Левус.

"Украинская правда" писала, что Савченко принесла в Раду три гранаты и пистолет.