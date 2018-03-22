Савченко заявила, что будет баллотироваться на пост президента

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко подтвердила, что собирается баллотироваться на пост президента Украины.

В эфире телеканала NewsOne Савченко утвердительно ответила на вопрос экс- депутата Кирилла Куликова о том, намерена ли она баллотироваться на пост президента.

"Я сказала в тот же день, когда вышла (из российской тюрьмы, - ред.) или на первой своей пресс-конференции, что буду баллотироваться в президенты Украины. Я не тот человек, который изменяет своим словам. Я буду, и мы увидим, что из этого выйдет. Может для вас это будет смешно и нелепо, но может кто-то ждет этого", - заявила депутат.

Напомним, что 15 марта генпрокурор Юрий Луценко подал в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Надежды Савченко. Ожидается, что этот вопрос Верховная Рада рассмотрит в четверг, 22 марта.

Савченко подозревают в причастности к "делу Рубана". Руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана задержали на КПВВ "Майорское" 8 марта. Под видом переселенца он пытался провезти на подконтрольную Украине территорию партию оружия, спрятанного в мебели. Его подозревают в подготовке теракта в правительственном квартале, атаки на Верховную Раду и убийства депутатов и других государственных деятелей.