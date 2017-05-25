Савченко заявила, что Минюст не перерегистрировал ее партию, не объяснив причины

Внефракционный нардеп Надежда Савченко заявила, что перерегистрация "Общественно-политической платформы Надежды Савченко" будет завершена.

Сегодня должна была состояться презентация "Общественно-политической платформы Надежды Савченко", но этого не произошло. Внефракционный нардеп заявила, что Министерство юстиции не перерегистрировало политсилу.

Видеозапись ее выступления опубликовало "Радіо Свобода".

"Сегодня мы должны были представить новую политическую силу - "Общественно- политическую платформу Надежды Савченко". Все было готово для этой презентации, как вы можете видеть, кроме одного: партия проходит перерегистрацию и Минюсте. Независимо от того, что исчерпаны все сроки по закону, не предоставив никаких замечаний и никаких объяснений, не отвечая просто на какие-либо обращения, запросы, Минюст не сделал перерегистрацию партии", - отметила она.

Савченко заявила, что политсила будет и дальше работать по всей стране. Она добавила, что "юридическое оформление всего этого процесса будет доведено до конца". Нардеп не исключила, что это сделают через суд.

В 2014 году Савченко прошла в Верховную Раду по списку "Батьківщини". После переговоров в декабре 2016 года с главарями "ДНР" Александром Захарченко и "ЛНР" Игорем Плотницким в Минске ее исключили из фракции "Батьківщини" в парламенте и отозвали из состава украинской делегации в ПАСЕ.

26 ноября 2016 года Савченко заявляла о готовности сформировать общественную организацию "Народний рух" и в перспективе "завести ее" в Верховную Раду.

27 декабря она представила общественную платформу РУНА. Савченко заявляла, что это не политический проект.

7 февраля 2017 года общественная платформа РУНА объявила о прекращении сотрудничества с Савченко.

13 апреля Савченко на основе "Национального альянса свободы и украинского патриотизма - НАСТУП" создала новую политическую партию "Общественно- политическая платформа Надежды Савченко".