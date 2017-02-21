Савченко заявила, что отказывается от депутатской неприкосновенности

Народный депутат Украины Надежда Савченко приняла решение отказаться от депутатской неприкосновенности. Об этом парламентарий сообщила на своей официальной странице в Facebook.

Она отметила, что сегодня Украина отмечает уже третью годовщину трагических событий на Майдане Незалежности. В связи с этим политики должны наконец-то выполнить те обещания, которые были даны людям во время Революции Достоинства.

"Выполнение первого обещания: я отказываюсь от депутатской неприкосновенности", - указала Савченко.

Также нердеп обратилась ко всем своим коллегам, президенту Украины Петру Порошенко и судьям с просьбой последовать ее примеру.

Парламентарий также выложила и соответствующий документ, как свидетельство своих намерений. Ее заявление направлено голове Комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады. В нем Савченко, ссылаясь на статью 80 Конституции Украины, просит рассмотреть ее обращение о снятии неприкосновенности и передать в сессионный зал парламента для обсуждения и поддержания депутатами.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Савченко заявила, что будет защищать свой закон, так как считает его абсолютно правильным с точки зрения защиты прав человека.