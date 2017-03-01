Савченко заявила, что попала на территорию "ДНР" в результате спецоперации

Пересечение линии разграничения народным депутатом Надеждой Савченко во время ее поездки в оккупированный Донецк было спланированной спецоперацией. Об этом она заявила во время программы "Вечерний прайм" на телеканале "112 Украина".

"Нет у нас дырок в линии фронта, если нет приказа сверху. Хорошо у нас несут службу наши парни и командиры, и если я туда прошла - значит то, наверное, была такая операция", - заявила Надежда Савченко.

По ее словам, линию разграничения она пересекла без главы Центра освобождения пленных ОО "Офицерский корпус" Владимира Рубана. "Он пересекал линию разграничения на машине. Я с ним не была", - заявила она.

При этом она отказалась раскрывать детали этой операции, заявив, что "спецоперации на то и являются специальными операциями, потому что не разглашаются ни до, ни после" их проведений.

Ранее народный депутат Надежда Савченко заявила, что попала на неподконтрольную территорию тропами, которыми возят контрабанду.

Напомним, 24 февраля народный депутат Украины Надежда Савченко и руководитель центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан прибыли в исправительную колонию в Макеевке, где содержатся украинские военнопленные. Позже Савченко опубликовала список украинских пленных, которых посетила на оккупированной территории. Она заявила, что сознательно пошла на риск своей жизнью, чтобы освободить пленных.

В связи с этим Служба безопасности Украины отменила разрешение руководителю центра освобождения пленных ОО "Офицерский корпус" Владимиру Рубану на пересечение линии разграничения.