Савченко заявила, что Тимошенко общалась с террористом Захарченко

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что Юлия Тимошенко общалась с террористом Александром Захарченко.

Об этом она заявила в прямом эфире политического ток-шоу "Украинский формат" на телеканале NewsOne.

"Во второй раз, когда я поехала с Захарченко и Плотницким на переговоры, чтобы можно было поговорить напрямую про освобождение людей (как это в 2014 году было - можно было отдавать и возвращать людей) - я тогда узнала, что с тем же Захарченко когда-то общалась и Юлия Владимировна. На грани слома Майдана и войны. Но она постаралсь этого избежать и осудила меня за то, что я общалась", - рассказала Савченко.

"На какие именно темы общалась Юлия Владимировна? Конечно, только об Украине. Она хотела, чтобы ее поддержал Донбасс. Поэтому вот это лицемерие, которым "Батькивщина" все время красиво прикрывается, меня поразило до глубины души", - отметила народный депутат.