Савченко заявила, что у нее три бесплатных адвоката

Интересы арестованного народного депутата Надежды Савченко в Апелляционном суде Киева, который рассматривает жалобу на продление ей срока содержания под стражей, представляют три бесплатных адвоката. Об этом Савченко сообщила сегодня в начале судебного заседания, передает корреспондент УНН.

"Я до предварительного заседания написала следователю заявление на отказ от всех адвокатов именно с неспособностью оплачивать адвокатов. Мне назначили бесплатного адвоката. На данный момент есть еще два, которые согласились защищать меня бесплатно. Поэтому сейчас у меня три адвоката", - сказала Савченко.

Как сообщал УНН, сегодня, 22 мая Савченко доставили в Апелляционный суд Киева на рассмотрение жалобы защиты на продление ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 15 мая Шевченковский районный суд Киева продлил еще на два месяца срок содержания под стражей народного депутата Надежды Савченко.

22 марта Верховная Рада предоставила разрешение на задержание и арест Надежды Савченко.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК.

Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала совершить теракт в парламенте.