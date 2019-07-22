Савчук - единственная представительница ВО "Свободы", которая попадает в парламент

В одномандатном избирательном округе No83 в Ивано-Франковской области победила кандидат от ВО "Свобода" Оксана Савчук. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

По результатам 100% подсчитанных протоколов, за Савчук проголосовали 46,67% избирателей. Второе занял представитель "Слуги народа" Андрей Сторожук. За него отдали свои голоса 23,28% избирателей.

Савчук - единственная представительница ВО "Свободы", которая сейчас попадает в парламент.

Напомним, в Украине прошли досрочные выборы в Верховную Раду. Центральная избирательная комиссия должна огласить результаты голосования в течение 15 дней со дня волеизъявления, то есть не позднее 5 августа. До 10 августа итоги выборов объявят официально.

Согласно Конституции, новоизбранная Верховная Рада должна собраться на свое первое заседание в течение 30 дней с момента обнародования результатов выборов. Последний возможный день, когда должен собраться на заседание новый парламент - 9 сентября 2019 года.

Следите за ходом событий в спецтеме "Досрочные выборы в Верховную Раду". По материалам: ZN.UA /