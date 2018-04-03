СБУ: Антипольские теракты во Львове финансировала Семья Януковича

Василий Грицак обвинил экс-президента в финансировании "под кураторством российских спецслужб" двух терактов во Львове

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что сотрудники ведомства задержали двух исполнителей подрыва Мемориала орлят на Лычаковском кладбище во Львове, которые также подожгли польский туристический автобус. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По словам Грицака, финансировало эти теракты окружение Виктора Януковича под кураторством российских спецслужб.

"По имеющейся информации, финансирование терактов осуществлялось окружением беглого экс-президента под кураторством российских спецслужб", - сказал глава СБУ.

По данным Львовской областной госадминистрации, 9 декабря 2017 г ночью на кольцевой дороге Львова на стоянке одного из отелей был поврежден автобус, перевозивший польских туристов на экскурсии во Львов. Пострадавших в ходе инцидента не было.

13 марта 2018 г вечером произошел взрыв прямо возле Мемориала львовских орлят - польского военного кладбища на территории Лычаковского кладбища во Львове. Там похоронены польские ополченцы, воевавшие в 1918-1920 годах против Западноукраинской Народной Республики и большевиков.