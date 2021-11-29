СБУ допитувала Бурбу у справі вагнерівців - ЗМІ

Служба безпеки України допитувала колишнього начальника Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурбу у справі вагнерівців.

Про це "Українським Новинам" повідомило джерело у правоохоронних органах.

Агентство зазначає, що допит відбувся на прохання Бурби. Слідчі дії провели 19 листопада. Його допитали як свідка.

"Він був допитаний у справі вагнерівців", - повідомив співрозмовник.

За даними колишнього депутата Верховної Ради Ігоря Мосійчука, Бурба виїхав з України. Водночас у Державній прикордонній службі "Українським Новинам" повідомили, що такою інформацією не володіють.

Бурба був начальником ГУР Міноборони у 2016-2020 роках. Він очолював відомство, коли готували операцію із затримання вагнерівців.

17 листопада група Bellingcat опублікувала спільне з російським виданням The Insider розслідування про затримання 33 бійців російської приватної військової компанії "Вагнер" у Білорусі 29 липня 2020 року. Розслідувачі з'ясували, що насправді прибуття бойовиків до Білорусі було частиною проваленої спецоперації, яку проводили Головне управління розвідки Міноборони України та департамент контррозвідки Служби безпеки України. Метою операції було затримання вагнерівців, багато з яких брали участь у бойових діях на Донбасі на боці проросійських бойовиків. Для цього група співробітників українських спецслужб завербувала найманців ПВК "Вагнер" нібито для роботи у Венесуелі.

Через пандемію та обмеження на перельоти ухвалили рішення вивезти найманців із Росії до Мінська, а звідти відправити до Стамбула літаком. Одним з елементів операції мало стати примусове приземлення літака в Україні. Фінал операції заплановано на 25 липня, але в останній момент його перенесли на п'ять днів - і план провалився.

Бурба розповів Bellingcat, що президент України Володимир Зеленський знав про спецоперацію із затримання найманців ПВК "Вагнер" та схвалив її проведення, а глава Офісу президента Андрій Єрмак попросив відкласти спецоперацію на кілька днів, щоб набула чинності угода про перемир'я на Донбасі. Бурба пізніше заявив, що Єрмак нібито говорив йому, що вказівка перенести операцію надійшла від президента. Бурба вважає, що її переносити було не можна, і це одна з причин провалу операції.

Ексголова ГУР також повідомив, що співробітників відомства, які працювали над операцією із затримання вагнерівців, звільнили з лав Збройних сил України та забрали у них документи прикриття, а його самого відправили у відставку, коли він склав список осіб, які знали про спецоперацію.

26 листопада на пресмарафоні Зеленський заявив, що не передавав вказівки відкласти операцію із затримання бойовиків ПВК "Вагнер", оскільки всі його розпорядження, пов'язані з операцією, були письмовими. Він наголосив, що Єрмак узагалі не міг давати голові військової розвідки будь-які розпорядження, пов'язані з операцією.

Зеленський також сказав, що приземлення літака Turkish Airlines в Україні під час запланованої спецоперації могло призвести до того, що постраждали б інші пасажири літака. Він сказав, що не вважає цю операцію українською. Зеленський назвав Бурбу "авантюристом та аферистом" і заявив, що Бурба хотів втягнути Україну у "величезний скандал" із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

"Мені соромно за цей епізод у житті нашої розвідки, видатних розвідників. Мені соромно. Я кажу, що ми були слабкими в цій операції", - сказав Зеленський.