СБУ и прокуратура проводят обыски в Ужгородском горсовете

Сотрудники прокуратуры Закарпатской области и спецподразделения "К" Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области проводят обыски в помещении Ужгородского городского совета и в жилых помещениях отдельных должностных лиц мэрии.

Об этом сообщила пресс-секретарь Закарпатской областной прокуратуры Виктория Попович, передает УНН.

"Прокуратурой Закарпатской области совместно со спецподразделением" К "УСБУ в Закарпатской области разоблачено коррупционную схему, по которой было налажено получение взяток должностными лицами Ужгородского городского совета за положительное решение земельных вопросов. Речь идет о первом заместителе мэра Ужгорода. Сегодня же, 25 января, был задержан посредник, который получил часть взятки в размере 20 тысяч гривен. Именно через посредников должностные лица получали неправомерную выгоду ", - рассказала В.Попович.

Сейчас открыто уголовное производство ч. 3 ст. 368 УК (получение взятки), а именно получения неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупных размерах.

Известно, что часть незаконных земельных решений уже были проведены через сессию горсовета. По предварительной информации прокуратуры области, первый заместитель председателя Ужгородского городского совета обратился в бегство. Зато указанное должностное лицо официально находится в командировке в г. Киев, куда поехал вчера. Кроме того, в горсовете отметили, что обыски не повлияли на режим работы структурных подразделений мэрии.