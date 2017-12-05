СБУ: Луценко выступит в Раде по разоблачению Саакашвили

Генеральный прокурор Юрий Луценко выступит в Верховной Раде во вторник 5 декабря с разоблачительными материалами по экс-президенту Гурзии Михаилу Саакашвили.

Об этом УП сообщили собеседники во фракции БПП.

По их словам, Луценко приглашен в парламент на 16.00.

"Он принесет много интересного о Саакашвили", - сказал один из близких к Луценко депутатов.

Напомним, утром 5 декабря в жилье Михаила Саакашвили наведались сотрудники ГПУ и попытались провести у него обыск. Позже в СБУ сообщили, что экс- президента Грузии задержали по подозрению в содействии участникам преступной организации и содействии преступной деятельности.