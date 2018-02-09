СБУ: Мы не отправляли Альфу к Саакашвили

Ранее о том, что Саакашвили пытаются задержать сотрудники Альфа СБУ сообщил его соратник Давид Сакварелидзе

В СБУ заявляют, что не отправляли спецподразделение Альфа в Fairmont Grand Hotel для задержания Михаила Саакашвили. Об этом в комментарии Укринформу сообщила спикер спецслужбы Алена Гитлянская.

"Мы не отправляли "Альфу" в гостиницу, эта информация не соответствует действительности", - сказала она.

Депутат Юрий Деревянко заявил, что Саакашвили пытались задержать люди, которые представились спецназовцами Пограничной службы. По его словам, их не пустила в отель охрана. В ГПСУ опровергли эту информацию.

Ранее сегодня соратник лидера Руха нових сил Давид Сакварелидзе заявил, что Саакашвили пытаются задержать сотрудники Альфа СБУ и призвал его сторонников ехать к гостинице Fairmont Grand Hotel Kyiv, где находится политик. Некоторые СМИ сообщили, что Саакашвили задержан. Однако его пресс- секретарь в комментарии LIGA.net опровергла эту информацию.