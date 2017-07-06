СБУ начала расследование против полковника Голубана по подозрению о госизмене

Служба безопасности Украины начала расследование против командира спецроты полиции Донецкой обл. Юрия Голубана по подозрению в государственной измене. Об этом в СБУ завили на запрос "Українських новин".

"На Ваш запрос от 5.07.2017 относительно Юрия Голубана сообщаем следующее. Главным следственным управлением по факту возможного совершения указанным лицом государственной измены внесены сведения в ЕРДР", - заявили в СБУ.

Генеральной прокуратурой 27 апреля в данном уголовном производстве определена подследственность за следственным отделом Управления СБУ в Донецкой обл.

Подробности досудебного расследования в отношении Голубана могут быть обнародованы только с разрешения следователя или прокурора.

Как сообщалось, ранее полковник полиции, командир роты специального назначения ГУ Нацполиции Украины в Донецкой обл. Юрий Голубан обратился к СБУ и ГПУ с просьбой провести проверку информации о том, что он якобы был причастен к террористическим действиям весной 2014 года.

Напомним, до этого представители "Самопомочи" во главе с Егором Соболевым выступили с заявлением, в котором призвали обратить внимание на распространенное в интернете видео, где якобы Голубана зафиксировали с представителями незаконных вооруженных формирований. Кроме того, представители фракции призвали главу ВРУ Андрея Парубия обратиться в СБУ и ГПУ за результатами расследования относительно пребывания Голубана в зале Рады 15 марта.