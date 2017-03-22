СБУ направила запрос в Беларусию относительно заявления Лукашенко о "лагерях боевиков" в Украине

Служба безопасности Украины направила запрос в Беларусию относительно заявления президента республики Александра Лукашенко о размещении на территории Украины лагерей подготовки боевиков. Об этом во время брифинга сообщил руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук, передает корреспондент УНН.

"Что касается заявления о том, что на территории Украины действуют какие-то лагеря по подготовке людей, нашей службой направлен соответствующий запрос по каналам наших контактов с правоохранительными и специальными органами Республики Беларусь и мы ожидаем ответа наших коллег", - отметил он.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, 21 марта, сделал заявление о задержании "боевиков, которые готовили вооруженные провокации" , которые проходили подготовку в лагерях в Украине.