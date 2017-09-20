СБУ нашла провайдеров, предоставляющих интернет в ЛДНР, Крым и Приднестровье

Сотрудники Службы безопасности Украины заявили, что "разоблачили ряд телекоммуникационных провайдеров на незаконной маршрутизации интернет- трафика в так называемые ДНР/ЛНР, временно аннексированный Крым и непризнанное Приднестровье".

По их словам, противоправную деятельность вели "национальные провайдеры, которые осуществляли маршрутизацию интернет-трафика на неподконтрольные Украины территории, чем фактически обслуживали антиукраинские информационные операции российских спецслужб". Транзит трафика якобы происходил через подключение каналов связи с РФ к сетям отечественных телекоммуникационных узлов с последующим направлением его донецкому провайдеру.

Какие конкретно провайдеры занимались маршрутизацией интернета в ЛДНР, Крым и Приднестровье, в СБУ не сообщают, однако упоминают, что во время проведения санкционированных обысков в помещениях провайдеров в Киеве и области, Днепре, Одессе и Харькове правоохранители изъяли конечное компьютерное оборудование и документальные материалы, подтверждающие осуществление противоправной деятельности.

Как сообалось, в конце августа компания Google случайно оставила без доступа в интернет около половины жителей Японии. Ошибка была допущена в протоколе динамической маршрутизации BGP. Сбой оказался настолько массовым, что в течение еще нескольких часов многие пользователи не могли подключиться к сети или наблюдали крайне низкую скорость соединения. В результате оказались недоступны многие сервисы, включая банковские и правительственные порталы, онлайн-магазины и соцсети. Люди не могли приобрести даже билеты на поезд.

Как писали "Вести", российская социальная сеть "ВКонтакте" с 12 сентября была заблокирована рядом провайдеров интернет-услуг Индии.

Напомним, в Facebook завелся новый опасный вирус. В частности, пользователи Google Chrome видят напоминающий YouTube сайт, выдающий ошибку. При попытке нажать на него начинается загрузка расширения, которое, в свою очередь, скачивает опасное ПО.