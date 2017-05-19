СБУ не поручали расследовать убийство Шеремета, но Служба готова оказывать содействие - заявление

Служба безопасности Украины готова предоставить любое содействие в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета и открыта к диалогу с общественностью, сообщает пресс-служба ведомства.

В СБУ отмечают, что расследованием преступления по подследственности занимаются следователи Национальной полиции Украины (ст. 216 Уголовного процессуального кодекса Украины).

"Согласно ч. 5 ст. 36 Уголовно-процессуального кодекса Украины менять подследственность имеет право Генеральный прокурор, руководитель региональной прокуратуры, их первые заместители и заместители исключительно в случае неэффективного досудебного расследования", - говорится в сообщении.

Кроме этого в ведомстве подчеркивают, что в СБУ процессуальное решение о поручении следователям органов безопасности осуществлять досудебное расследование убийства П.Шеремета не поступало.

Также в сообщении информируется, что подразделения СБУ выполняли поручения следователей в рамках расследования убийства журналиста. Все поручения выполнены надлежащим образом и в установленные сроки, о чем было сообщено следствие Нацполиции.

"В частности, с соответствующим процессуальным оформлением, по поручению следователей, получено четыре жестких носителя информации с записями камер наружного наблюдения, расположенных на одном из домов по улице Ивана Франко в Киеве. В оригинальном виде, без изменения в конфигурации и объеме материалов они переданы следователю", - уточняют в СБУ.

Любые другие материальные носители информации, на которых могут храниться фактические данные, имеющие значение по делу, сотрудники Службы безопасности Украины не изымали.

Как сообщалось, 20 июля 2016 года в 7.45 в центре Киева была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился П.Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства П.Шеремета его журналистская деятельность в Украине и других странах.