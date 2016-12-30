СБУ о предложении Савченко привезти Захарченко и Плотницкого в Киев: Пусть приезжают, у нас будет очень много вопросов

В Службе безопасности Украины готовы допросить нардепа Надежду Савченко и главарей "ДНР" и "ЛНР" Александра Захарченко и Игоря Плотницкого в рамках уголовного производства по созданию террористических организаций.

В СБУ прокомментировали предложение Савченко Фото: ЕРА

В Службе безопасности ожидают, когда депутат Верховной Рады Надежда Савченко привезет в Киев главарей террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Александра Захарченко и Игоря Плотницкого, чтобы допросить их.

Об этом спикер СБУ Елена Гитлянская заявила в комментарии LB.ua.

"Пусть приезжают, у нас будет очень много вопросов. Наши следователи тоже с удовольствием пообщаются с ними... Савченко также приходит к нам на разговоры со следователем как свидетель в рамках уголовного производства по созданию террористических организаций "ЛНР/ДНР", - сказала она.

Вчера Савченко предложила в следующий раз встретиться с боевиками в Луганске, Донецке или Киеве для обсуждения обмена пленными.

"И я делаю заявку на следующую встречу и не боюсь этого", - отметила она.

7 декабря Савченко провела встречу в Минске с главарями "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким, за что ее подвергли критике. Она утверждала, что ради освобождения заложников готова "говорить даже с чертом", но в своих собеседниках "чертей не увидела". Позже нардеп уточнила, что на встрече с боевиками договорилась об обмене пленными в формате "1 на 4".

После этого, 15 декабря, Савченко исключили из фракции "Батьківщини" в парламенте, 22 декабря Верховная Рада отозвала Савченко из состава украинской делегации в ПАСЕ.