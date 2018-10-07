СБУ обнародовала список 206 внештатных сотрудников российской военной разведки из числа наемников ЧВК "Вагнера"

Служба безопасности Украины в воскресенье обнародовала персональные данные 206 внештатных сотрудников российской военной разведки (ГУ Генштаба ВС РФ) из состава ЧВК "Вагнера", которые ранее были идентифицированы Службой как участники февральских событий в Сирии.

Список, в котором указаны ФИО, гражданство, дата рождения и адрес проживания, а также информация о том, когда погиб данный наемник, обнародован на сайте СБ Украины.

Согласно информации украинской спецслужбы, 8 наемников "Вагнера", погибших или умерших от ранений в результате так называемого "пригожинского наступления" 7 февраля .2018 года в Сирии в районе Дейр-эз-Зора, "в 2014-2016 годах принимали участие в боевых действиях на Донбассе в составе российских террористических формирований, некоторые из них активно способствовали российской аннексии АР Крым (Короленко А.А.), или направлялись российскими спецслужбами на подконтрольную территорию Украины для совершения террористических актов и диверсий (Оганесян Р.Г., задержан в июле 2014г на Днепропетровщине, обменян на украинских заложников)".

Таким образом, подытоживают в СБУ, подтвержденное число погибших и умерших от ран наемников "Вагнера" в результате боевого столкновения 7 февраля 2018г уже составляет 58 человек.