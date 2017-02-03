СБУ обнародовала телефонные разговоры представителей "ДНР", подтверждающие обстрелы украинских территорий из жилых кварталов Донецка

Служба безопасности Украины перехватила телефонные разговоры бывшего председателя так называемого "народного совета "ДНР" Андрея Пургина и депутата так называемого "народного совета "ДНР" Татьяны Дворядкиной, которые подтверждают, что обстрелы боевиками украинских территорий велись из жилых кварталов оккупированного Донецка.

"Перехваченные разговоры легализованы следствием и будут приобщены к уголовному делу о создании террористической организации "ДНР", - сказано в сообщении пресс-центра СБУ в пятницу.