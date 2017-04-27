СБУ обвинило бывшего главу налоговой милиции Шейбута и его дочь в финансировании "ДНР"

СБУ установили канал финансирования т.н. "ДНР" экс-первым замглавы Государственной миграционной службы и бывшим начальником налоговой милиции Виктором Шейбутом и его дочерью Екатериной. Об этом на брифинге заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук, передает УНН.

"В рамках продолжающихся следственных действий уже установлено, что к каналу финансирования террористической организации причастен бывший чиновник Януковича, который занимал одну из руководящих должностей в налоговой службе и был довольно близким к тогдашнему премьер-министру Украина Николаю Азарову, в частности, его фамилия Шейбут, зовут его Виктор", - сказал Ткачук.

Также СБУ установила, что его дочь Екатерина Шейбут является секретарем "фейкового общественного движения Донецкая республика", - добавил правоохранитель.

Финансирование "ДНР" заключалось в том, что Екатерина Шейбут незаконно завладела благодаря "ДНР" предприятием на территории Донбасса, в частности, Донецким ликеро-водочным комбинатом, "где впоследствии было налажено производство в промышленных масштабах ликероводочной продукции".

Он добавил, что компания "Катя +" платит налоги "ДНР" и оказывает финансовую помощь так называемому "Фонду Захарченко".

По данным Ткачука, существенные средства перечислялись и перевозились также на контролируемую украинскими властями территорию.

"Нами сегодня были проведены обыски в помещениях и банковских ячейках, принадлежащих семье Шейбут... По имеющейся информации это наличные, полученные от незаконной деятельности на временно оккупированной территории Донбасса и это средства, которые сюда на контролируемую украинскими властями территорию перечислялись для того, чтобы их здесь легализовать", - сказал Ткачук, добавив, что за эти средства Шейбут покупали недвижимость, драгоценности и др. активы.

В частности, следователи изъяли на данный момент наличности на сумму примерно 1 млн долл., 130 тыс. евро, а также до 1 кг золотых слитков.