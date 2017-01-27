СБУ объяснила, почему мэру Перемышля сняли запрет на въезд

Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд к Украину мэру польского Перемышля Роберту Хоме, учитывая его оценку антиукраинских маршей в этом городе.

Об этом сообщает пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в Facebook.

"Решение о запрете или отмене запрета на въезд в Украину любого человека принимается с учетом комбинации международных факторов и соображений безопасности. Именно под этим углом Служба безопасности Украины анализирует ситуацию по тем, кому запрещается въезд в наше государство, и находится в постоянном контакте с Министерством иностранных дел Украины", - отмечает она.

"Украинская сторона позитивно восприняла оценку мэра Перемышля, которую он публично дал антиукраинским маршам в городе. Именно поэтому Служба приняла ответственное решение об отмене запрета на въезд в Украину мэру польского города Перемышля Роберту Хоме", - информирует Гитлянская.

"Мы также понимаем, что запрет въезда мэру Перемышля активно пыталась использовать "третья" сторона для внесения раскола в отношения между Украиной и Польшей. Уверены, что эта ситуация не повредит развитию двусторонних отношений с братским польским народом", - отмечает она.

Ранее в пятницу издание Zaxid.net со ссылкой на источники в центральном аппарате СБУ сообщили, что Служба безопасности Украины отменила 5-летний запрет на въезд польскому мэру Хоме.

В СБУ официально это не подтвердили, но отметили, что вместе с Министерством иностранных дел отрабатывают вопрос отмены запрета на въезд мэру Перемышля.

Алена Рощенко, УП