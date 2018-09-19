СБУ объявила в розыск "премьер-министра "ЛНР"

Служба безопасности Украины объявила в розыск "премьер-министра" так называемой "ЛНР", который скрывается от украинского правосудия на временно оккупированной территории Луганской области.

Как сообщается в среду на странице СБУ в соцсети Фейсбук, бывший украинский военный (полковник Службы гражданской защиты) перешел на сторону боевиков и первоначально возглавил "штаб народной милиции ЛНР", а затем стал "премьер- министром" незаконного формирования.

"Этот человек сейчас скрывается от украинской Фемиды на временно оккупированной территории Луганщины, он объявлен в розыск. Материалы уголовного производства, открытого за преступления против основ национальной и общественной безопасности, направлены в суд", - сообщает СБУ.

"С нетерпением ждем "настоящего полковника" в гости. Кстати, за украинской решеткой ему будет гораздо безопаснее, чем среди "своих", особенно учитывая "взрывную" карьеру таких высокопоставленных лиц" в ОРДЛО", - отметили в СБУ.

По информации СМИ, речь идет о Сергее Козлове, председателе так называемого "совета министров "ЛНР"", который после убийства в г.Донецке главы "ДНР" Александра Захарченко сообщил, что временно покидает территорию "ЛНР" "в целях безопасности".

В мае 2018 года координатор "Информационного сопротивления", народный депутат из фракции "народный фронт" Дмитрий Тымчук сообщи, что главарь "совета министров "ЛНР" Сергей Козлов подозревается в хищении бюджетных средств.

"В настоящее время "МГБ ЛНР" заканчивает расследование, по итогам которого должно быть принято соответствующее решение", - сообщил Д.Тымчук.