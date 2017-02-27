СБУ опрашивает Рубана в связи с нарушением порядка пересечения линии соприкосновения, в ближайшее время будет опрошена и Савченко

Служба безопасности Украины опрашивает руководителя центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в связи с фактом нарушения ним установленного порядка пересечения линии разграничения, в ближайшее время СБУ намерена также опросить и нардепа Надежду Савченко.

"Мы сейчас проводим опрос в связи с фактом нарушения ним установленного порядка перенесения линии разграничения в районе проведения АТО", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" спикер СБУ Елена Гитлянская в понедельник.

Опрос проводится в Донецкой области. При этом она подчеркнула, что речь не идет о задержании В.Рубана.

Е.Гитлянская отметила, что порядок пересечения линии соприкосновения определен статьей 415 постановления Антитеррористического центра и есть в открытом доступе.

"Кроме того, изучается вопрос возможности отмены разрешения на пересечение линии соприкосновения Владимиру Рубану", - добавила спикер СБУ.

Отвечая на вопрос о том, намерено ли СБУ опросить Н.Савченко, как сообщалось ранее, Е.Гитлянская сказала: "Савченко также будет приглашена на опрос в том числе и по этому поводу (по поводу нарушения порядка пересечения линии соприкосновения - ИФ)".

Как сообщалось, в пятницу Н.Савченко и руководитель центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан прибыли в Донецк, а затем в исправительную колонию в Макеевке, где содержатся украинские пленные.

Между тем в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили о намерении провести разговор с Н.Савченко на предмет ее посещения украинских военнопленных в Донецке, а также проверить информацию депутата Верховной Рады Татьяны Рычковой о том, что Н.Савченко "подстрекала действующих украинских военнослужащих к свержению власти".

"Специально за народными депутатами мы не следим, но, получив информацию от народного депутата Рычковой, мы будем обязательно проверять эти данные, даже не ожидая официального обращения госпожи Рычковой", - сказал руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук агентству "Интерфакс- Украина" в пятницу.

При этом он подчеркнул: "Это слишком серьезные обвинения, чтобы их игнорировать".