СБУ оприлюднила секретні документи до річниці катастрофи на Чорнобильській АЕС

Державний архів Служби безпеки України оприлюднив секретні документи КДБ щодо катастрофи на Чорнобильській АЕС. Серед них - найперша доповідь про вибух від директора ЧАЕС Віктора Брюханова, переговори операторів станції в момент аварії та евакуація майже 45 тисяч жителів Прип'яті та прилеглих районів.

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні пресцентру СБУ.

Навіть через 35 років після жахливої трагедії на Чорнобильській АЕС в хронології тих подій для більшості людей залишаються невідомі сторінки. Але мільйони тих, чиє життя змінила аварія, мусять дізнатися правду, а весь світ - пам'ятати її наслідки", - йдеться у повідомленні.

В документах наведені такі факти: Аварії на ЧАЕС траплялися і до 26 квітня 1986 року. Наприклад, у 1982 році на 1 енергоблоці відбувся значний викид радіоактивних речовин. Але доповідь КДБ про це закінчується звичним "здійснено заходи для недопущення панічних та провокаційних чуток". У 1984 році аварійні ситуації були на 3 і 4 енергоблоках.

У 1983 році керівництво Москви отримало інформацію, що ЧАЕС є однією з найнебезпечніших атомних станцій в СРСР через відсутність засобів безпеки. Після аварії радянська влада шукала різні "теорії змови", але не визнавала реальності.

8 липня 1986 року з'явилася директива, яка засекречувала всі деталі аварії на ЧАЕС.

У жовтні 1987 року кореспондент французької газети намагався вивезти за кордон зразки ґрунту і води з Прип'яті. Проте в секретній доповіді КДБ звітував про успішну спецоперацію: взяті іноземцем зразки були підмінені на радіоактивно чисті.

Раніше повідомлялось, що на Чорнобильській атомній електростанції рівно 35 років тому, 26 квітня 1986 року, сталася найбільша атомна катастрофа сучасності. Наслідки вибуху на Чорнобильській АЕС стали катастрофою: радіацією було заражено 200 тис.кв. км земель, 70% з них - території України, Білорусі та Росії.