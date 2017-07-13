СБУ опровергла информацию о работе начальника Яворивского полигона на российскую разведку, это его подчиненный

Информация о том, что фигурантом уголовного производства с признаками госизмены является начальник Международного центра миротворчества и безопасности Игорь Слисарчук, не соответствует действительности.

Как сообщили в Службе безопасности, правоохранители действительно проводят досудебное расследование относительно должностного лица одного из подразделений ВСУ Западного региона, однако оно касается не Слисарчука. При этом фамилия фигуранта дела не называется.

"Расследование проходит в рамках уголовного производства по факту действий, которые содержат признаки государственной измены", - уточнили в ведомстве.

Вместе с тем, главред Цензор.Нет Юрий Бутусов со ссылкой на собственные источники в контрразведке СБУ сообщил, что обыски проводятся не у Слисарчука, а у его подчиненного.

"В связях с российской военной разведкой подозревается начальника полигона - это структурное подразделение Международного центра. На данный момент он еще не задержан, в отношении него проводятся следственные действия, изъятие материалов", - уточнил он.

Ранее сообщалось, что украинские правоохранители подозревают начальника Яворивского полигона во Львовской области в работе на Главное разведывательное управление Генштаба РФ. По данным СМИ, речь шла о полковнике Игоре Слисарчуке.