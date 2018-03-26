СБУ опубликовала перехваченные разговоры российских военных на Донбассе

Служба безопасности Украины обнародовала новые данные о присутствии российских захватчиков на Донбассе.

Об этом говорится в материале, размещенном на сайте СБУ.

В частности, сообщается, что СБУ перехватила телефонные разговоры, доказывающие присутствие российских военных в незаконных вооруженных формированиях, находящихся на Донбассе.

"На аудиозаписях переговоров террористов, которые были перехвачены СБУ, можно услышать приказ из Москвы - срочно сдать паспорта граждан РФ всем российским военнослужащим и спецназначения, которые воюют на территории ОРДЛО, и получили документы прикрытия - паспорта фейковых республик", - сообщает пресс-служба.

7 марта в Славянске Донецкой области правоохранители выявили четырех местных жителей, которые дежурили на КПП с боевиками и способствовали оккупации региона.

16 января в Донецкой области правоохранители задержали украинца, дежурившего на блокпосту в селе Карловка, помогая членам незаконных вооруженных формирований.

8 января сообщалось, что в городе Славянске Донецкой области сотрудники правоохранительных органов проверяют причастность 20-летней местной жительницы к незаконным вооруженным формированиям "ДНР".

30 декабря в Донецкой области сотрудники Нацполиции задержали бывшего шахтера - караульного "подразделения охраны" самопровозглашенной "ДНР".

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