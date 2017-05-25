СБУ отрицает ошибки в деле Шеремета

Глава ведомства Василий Грицак пояснил позицию ведомства

СБУ не совершала ошибок в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Глава ведомства Василий Грицак сегодня сообщил - сотрудники службы безопасности изымали диски камер видеонаблюдения только по одному адресу.

Напомню, вчера Юрий Луценко заявил, что следствие совершило ряд промахов, в том числе - не изъяло одну из видеозаписей, которая оказалась главной уликой. И только благодаря журналистам видео опубликовали. В Нацполиции же ранее признали - могли допустить серьезные ошибки. И поэтому убийство Павла Шеремета почти год спустя не раскрыто.

"На прямой вопрос, что мы сделали не так, или мы передали хоть один материал с искажениями, вытертым без содержания, то там были какие-то следы работы спецслужб, Князев ответил - нет, вы передали все хорошо", - говорит Василий Грицак.