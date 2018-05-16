СБУ передала Волкеру доказательства обстрелов Мариуполя Россией

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак передал спецпредставителю Государственного департамента США Курту Волкеру и американскому послу Мари Йованович очередные доказательства причастности кадровых военнослужащих России к обстрелам Мариуполя и в целом - к преступлениям против человечности на территории Украины. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Волкеру передали материалы о причастности российской армии к обстрелам Мариуполя и Волновахи в 2015 году, в результате которых погибли 48 украинцев.

Грицак отметил, что наряду с эскалацией Россией вооруженного конфликта в Донбассе российские спецслужбы принимают активные меры по дестабилизации ситуации внутри Украины.

Также, по его словам, российская сторона блокирует процесс обмена удерживаемыми лицами и использует их для политического давления на украинскую власть.