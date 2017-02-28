СБУ перехватило переговоры Захарченко о пользе блокады на Донбассе

Сотрудники СБУ перехватили разговоры главаря т.зв. "ДНР" Захарченко с "начальником управления внутренней и внешней политики администрации" Трапезниковым, которые доказывают истинные намерения террористов относительно использования торговой блокады ОРДЛО.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Переговоры показывают, что верхушка террористической организации "ДНР" на самом деле заинтересована в этой блокаде, и доказывают искусственность соответствующих "ультиматумов" украинской власти", - говорится в публикации.

Как отмечают в СБУ, боевики, планируют, по указанию российских кураторов, использовать эту ситуацию для т.зв. "национализации" предприятий, которые остались на временно оккупированных террористами территориях. Именно эти намерения были объявлены в заявлении, которое они обсуждали в перехваченном разговоре.