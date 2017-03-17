СБУ пока не может подтвердить двойное гражданство Насирова

Служба безопасности Украины (СБУ) пока не может подтвердить двойное гражданство отстраненного главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Об этом на брифинге 17 марта, в пятницу, заявил глава СБУ Василий Грицак.

Служба безопасности Украины не может в настоящий момент подтвердить двойное гражданство отстраненного от должности главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

"В крайнем случае, мне неизвестно, может в эти минуты что-то поступило, но у меня нет данных, что поступили такие сведения", - прокомментировал В. Грицак информацию о двойном гражданстве Р. Насирова.

Напомним, ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура заявляла, что Насиров имеет гражданство Британии и Венгрии. Сам глава ГФС отрицает наличие у него паспортов других стран, заявив, что является гражданином только Украины.