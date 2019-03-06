СБУ предотвратила хакерские атаки РФ на госорганы, связанные с выборами

Сотрудники СБУ предупредили хакерские атаки со стороны России на государственные органы, которые привлечены к подготовке и проведению выборов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Оперативники спецслужбы установили, что кураторы из России наняли хакера из Запорожья для распространения вредоносного программного обеспечения, предназначенного для несанкционированного вмешательства в работу государственных информационных ресурсов Украины", - говорится в сообщении.

Исполнителей этой задачи подыскивал администратор закрытого хакерского интернет-форума российского происхождения. Человека, который согласился бы за денежное вознаграждение распространять вредоносное программное обеспечение, он искал среди посетителей форума.

"Массовое распространение осуществлялось через направление целевых электронных сообщений на адреса госучреждений, а также уязвимые участки интернет-сайтов государственных органов. По заключению специалистов, такие компьютерные вирусы применяются, прежде всего, для блокировки деятельности информационных ресурсов через подключение к Госреестру Украины, что могло создать угрозу для работы серверов и персональных компьютеров избирательных комиссий", -отмечают в пресс-службе.

Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск дома у злоумышленника, во время которого изъяли компьютерную технику и почти десять образцов вредоносного программного обеспечения. Далее с указанными доказательствами будут работать эксперты.

Напомним, по словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, хакеры атакуют сеть МИД каждые 40 секунд.

UATV

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