СБУ пришла с обысками в Житомирский облсовет по подозрению в сотрудничестве с РФ

В четверг, 23 февраля, сотрудники СБУ проводят обыски и выемку документов в помещении Житомирского областного совета. Об этом сообщил руководитель пресс-центра СБУ Ирина Мартынюк.

Обыски проводятся в связи с подозрением в причастности к попытке подкупа украинских политиков деньгами, полученными из Российской Федерации. Основной целью является дестабилизация ситуации в Украине, в частности, проведение в Верховной Раде круглого стола по вопросу предоставления особого статуса Запорожской области.

"Сегодня у нас, в областном совете, продолжается обыск по санкции прокурора, работу проводит СБУ", -рассказал председатель Житомирского облсовета Владимир Ширма.

В свою очередь спикер Службы безопасности Украины сообщила, что обыски проводятся в рамках открытого уголовного производства.

"Официальная позиция следующая: действительно, сотрудники управления сейчас проводят обыски в рамках выполнения поручений следователя в уголовном производстве. Об этом уголовном производстве говорилось во вторник, во время совместного брифинга председателя Службы безопасности и генерального прокурора", - пояснила Мартынюк.

На днях СБУ разоблачила несколько групп лиц, которые работали на российские спецслужбы с целью дестабилизации ситуации в Украине. В частности СБУ продемонстрировала перехваченные телефонные разговоры, в которых упоминается, в том числе и бывшая председатель Житомирского облсовета Анжелика Лабунская.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, глава СБУ Василий Грицак сообщил, что сотрудники Службы безопасности Украины при обысках у вооруженных групп, сотрудничавших с российскими спецслужбами, изъяли "черную бухгалтерию".