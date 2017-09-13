СБУ пришла с обыском к главе киевской ячейки "Батькивщины", - Власенко

Около 30 неизвестных лиц в камуфляжной форме с нашивками "СБУ" ворвались в дом председателя Киевской областной партийной организации "Батькивщины" Константина Бондарева под Вышгородом, сообщает пресс-служба. По ее словам, люди не представились и заблокировали въезд на территорию, где расположен дом, не пустив Бондарева.

Позже ему разрешили войти, но адвокатам не разрешили его сопровождать. В пресс-службе отмечают, что на место прибыл народный депутат от фракции "Батькивщина" Сергей Власенко. По его требованию показать документы люди в масках не отреагировали. Ему удалось попасть за ворота. По его словам, в доме идет обыск с грубым нарушением законодательства, поскольку на месте происшествия не присутствуют адвокаты Бондарева. Обыск осуществляют представители ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

"Действующая власть действует совершенно так же, как действовал режим Януковича: произвольно, вызывающе и незаконно", - заявил в коротком комментарии с места событий Сергей Власенко.

В партии связывают обыск у Константина Бондарева с давлением на оппозицию и, в частности, последними решениями Киевского областного совета, который возглавляет представитель "Батькивщины" Анна Старикова.

"Мы однозначно трактуем сегодняшние события как отместку за оппозиционную деятельность партии в целом и за последние резонансные решения облсовета. Напомню, речь идет об обращении к парламенту с просьбой урегулировать правовые основания импичмента Президента Украины, а также о признании работы Киевской областной госадминистрации неудовлетворительной из-за крайне низкого уровеня выполнения бюджета. Мы будем контролировать деятельность власти, несмотря на силовое давление, оказываемое на меня и моих коллег", - заявила на месте происшествия Анна Старикова.

Партия "Батькивщина" обратилась к СБУ с просьбой прояснить ситуацию.