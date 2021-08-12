СБУ проведе навчання на Донбасі з бронетехнікою і вогнепальною зброєю

Служба безпеки України з 13 серпня почне на Донбасі навчання з бронетехнікою і вогнепальною зброєю. Про це повідомляє пресслужба управління СБУ в Донецькій і Луганській областях.

Навчання на Донбасі почнуться 13 серпня і триватимуть місяць. Мета - відпрацювати протидію диверсійним і терористичним загрозам в Луганській і Донецькій областях.

Повідомляється, що навчання проходитимуть в умовах, максимально наближених до реальних. Буде використовуватися вогнепальна зброя і бронетехніка.

СБУ закликає громадян зберігати спокій, дотримуватися правил особистої безпеки, мати при собі документи, що засвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідка про навчання та подібні).

Дивіться також: Взяли в момент передачі даних у Росію. Контррозвідка СБУ увірвалася до агента - відео

Також спецслужба просить передавати їй дані про підозрілі предмети, протиправні дії невідомих осіб, їх причетність до незаконних збройних формувань. Це можна зробити за телефонами:

- 0629 52 53 94 (друге управління главку СБУ з центром в Маріуполі);

- 0645 26 81 10, 0645 24 42 81 (третє управління, центр в Сєвєродонецьку);

- 0 800 501 482 (телефон довіри СБУ);

- 102 (поліція), 0629 51 98 91 (поліція Донецької області), 0645 70 51 88 (поліція Луганській області).