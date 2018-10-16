СБУ проверит информацию о незаконном обогащении своего экс-сотрудника Семочко по запросу журналиста

Служба безопасности Украины в рамках начатого по заявлению журналиста Дениса Бигуса уголовного производства по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины о госизмене проверит информацию о незаконном обогащении в отношении первого замглавы Службы внешней разведки, а ранее руководителя контрразведки СБУ Сергея Семочко. Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.

"Орган досудебного расследования планирует подключить к процессуальному сотрудничеству Бигуса и его команду для исследования изложенных в журналистском расследовании обстоятельств", - заявили в СБУ.

Проверка информации о состоянии и возможном незаконном обогащении Семочко проверяется НАБУ в рамках зарегистрированного ими уголовного производства по ч. 3 ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что журналисты-расследователи утверждают, что родственники Семочко имеют недвижимость на более 200 млн гривен. Расследователи предполагают, что чиновник получил состояние благодаря "крышеванию" фармацевтических компаний. Они отмечают, что Семочко в ответе на запрос не объяснил происхождение имущества.

Сам Семочко заявил, что дом в Козине площадью в 333 квадратных метра, был приобретен его женой Татьяной Лысенко после продажи ее бизнеса.

Ранее сообщалось, что НАБУ открыла против Семочко уголовное производство по статье "Незаконное обогащение" по результатам журналистского расследования. В выпуске программы "Наші гроші" от 1 октября представили результаты журналистского расследования, согласно которому Сергею Семочко принадлежат дорогие дома в Козине и автомобиль Land Cruiser, а также вследствие его действий 200 человек умерли из-за отсутствия поставок лекарств для диализа.

