СБУ проверит информацию о призывах Савченко к госперевороту

В СБУ заинтересовались визитом Савченко в оккупированный Донецк

Служба безопасности Украины проверит озвученную рядом политиков ранее информацию о том, что внефракционный депутат Надежда Савченко призывала к свержению конституционного строя украинских военнослужащих в Донбассе.

"Наша военная контрразведка пообщается с теми, кто были свидетелями таких призывов со стороны Савченко. Если информация подтвердится и будет достаточно оснований, мы зарегистрируем уголовное производство, которое будет касаться этих поступков Савченко. Мы будем говорить с самой Надеждой и с инициатором этого обращения", - сообщил заместитель главы СБУ Александр Ткачук в эфире телеканала "112. Украина" вечером в пятницу, 24 февраля.

Он уточнил, что проверка буде проведена в ближайшие дни, а также прокомментировал визит Савченко в оккупированный Донецк. По словам Ткачука, депутат не предупреждала СБУ о своих планах.

"Она по закону не должна этого делать, но это простая человеческая логика. Если вспомнить, чем закончился последний ее визит на оккупированные территории, и как за этим следила вся страна. Обычная логика подсказывает, что возможно, есть какие-то аспекты безопасности, которые необходимо учитывать и, возможно, госпоже Савченко известны какие-то обстоятельства, которые дают ей возможность быть уверенной в том, что она не будет снова взята в плен. Нам об этом неизвестно. Мы хотим, чтобы она объяснила свою уверенность, что с ней не произойдет ничего плохого", - отметил замглавы СБУ.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной Рады Надежда Савченко и руководитель центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан 24 февраля, приехали в оккупированный боевиками террористической группировки "ДНР" Донецк, где намерены встретиться с украинскими пленными, которых удерживают террористы.

Народный депутат от БПП Татьяна Рычкова и заместитель министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявили, что Савченко пыталась проникнуть в расположение 79-й и 80-й бригад ВСУ в зоне АТО, призывала военнослужащих покинуть позиции и "отправляться в Киев валить преступный режим". По материалам: ZN.UA , 112 Украина ,

