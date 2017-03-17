СБУ проверяет информацию о подстрекательстве Савченко украинских бойцов к акциям протеста

Служба безопасности Украины проверяет информацию о подстрекательстве внефракционным народным депутатом Надеждой Савченко украинских военнослужащих к акциям протеста.

Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак, сообщает Интерфакс-Украина.

"По поводу ее намерений подстрекать военнослужащих ВС Украины к акции неповиновения, протестов, информация проверяется",- сказал Грицак.

При этом он напомнил, что относительно поездки Савченко в зону проведения АТО на неподконтрольную Украине территорию, СБУ уже приглашала депутата на разговор.

"Провели ее допрос в рамках уголовного производства... На большинство вопросов, которые задавал следователь, она, ссылаясь на ст. 63 Конституции, отказалась отвечать, но в то же время подтвердила факты, обнародованные в СМИ, об участии в стрельбах вместе с участниками незаконных вооруженных формирований",- добавил глава СБУ.

Напомним, в феврале депутат от БПП Татьяна Рычкова заявила, что нардеп Надежда Савченко во время своего пребывания в районе донецкого аэропорта подстрекала военнослужащих покинуть свои позиции и идти на Киев свергать власть.