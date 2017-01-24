СБУ проверяет на "антигосударственность" высказывания Пинчука

Относительно слов украинского олигарха назначена соответствующая семантико- текстуальная экспертиза.

Служба безопасности Украины проверяет высказывания украинского бизнесмена Виктора Пинчука."Относительно высказываний гражданина Украины Пинчука назначена соответствующая семантико-текстуальная экспертиза", - говорится в частности в ответе главы СБУ Василия Грицака на обращение депутата Дмитрия Яроша, опубликованном на его странице в Facebook.

Расследование ведется по статьям "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "Создание террористической группы или террористической организации", и "Финансирование терроризма".

Напомним, 29 декабря в разделе "мнения" издания The Wall Street Journal была обнародована статья Виктора Пинчука, в которой предлагается временно исключить членство в ЕС из заявленных целей Украины на ближайшее будущее и признать, что Украина не вступит в НАТО в ближайшей или среднесрочной перспективе. По его мнению, Украине необходимо 15-20 лет, чтобы претендовать на возвращение Крыма.

В дальнейшем, издание The Wall Street Journal опубликовало ответную статью заместителя главы администрации президента Украины Константина Елисеева, в которой очерчиваются "красные линии", за которые нельзя выходить в переговорах по поводу оккупированных Россией украинских территорий.