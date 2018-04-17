СБУ проводит допрос Савченко на полиграфе прямо в следственном изоляторе

Допрос народного депутата Надежды Савченко, подозреваемой в подготовке террористического акта в стенах Верховной Рады, с применением полиграфа проводится непосредственно в следственном изоляторе СБУ. Об этом сообщил источник телеканала "112 Україна".

Экспертиза была запланирована на 9.00 в Научно-исследовательском институте судебных экспертиз. Однако депутата туда не доставили, не предупредив адвоката об изменениях в процедуре допроса.

По словам защитника Олега Соловья, он будет подавать жалобу на нарушение прав подзащитной.

Напомним, 16 апреля экспертизу провести не удалось по техническим причинам. Также стало известно, что Савченко возобновила голодовку, заявив, что ее состояние позволяет пройти проверку на полиграфе.

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