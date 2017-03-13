СБУ проводит на Донбассе контрдиверсионные мероприятия

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрдиверсионные мероприятия в районе проведения антитеррористической операции на Донбассе, сообщила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" спикер СБУ Елена Гитлянская.

"Мы никого не штурмуем, проводятся контрдиверсионные мероприятия", - сказала она агентству в понедельник на просьбу прокомментировать заявление "Штаба блокады торговли с оккупантами" о якобы штурме их "редута" в н.п.Кривой Торец.

Ранее в "Штабе блокады торговли с оккупантами" заявляют, что неизвестные начали штурм редута "16 добровольческого батальона" в Кривом Торце в Донецкой области. "Один из волонтеров сообщил, что сначала на редуте полностью отключили мобильную связь, затем в лагерь редута заехали неизвестные на БТРах. На данный момент связь с редутом отсутствует. Штаб принимает меры по обороне других редутов и выясняет ситуацию на редуте "16 добровольческого батальона", - говорится в сообщении, размещенном на странице Штаба в Facebook в понедельник.

Позже в Штабе проинформировали, что восстановили связь с "редутом" в Кривом Торце, а на сам редут прибыла группа оперативников СБУ на БТР. "На Редут прибыла спецгруппа СБУ под командованием майора Остафейчук. Мобильная связь исчезла "сама собой". В составе группы БТР и несколько микроавтобусов. Идет проверка документов и фотографирования. Старший группы СБУ рассказывает сказки что проводит "антитеррористическую операцию", которая никак не связана с блокадой", - говорится в сообщении

Кроме этого, добавили в "Штабе блокады торговли с оккупантами", в "Редуте "Запорожье" (Бахмут, Донецкая область) сообщают, что туда ранее также прибыла группа, но спецназа полиции".