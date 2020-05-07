СБУ проводить обшук у квартирі ексглави Податкової Верланова

Служба безпеки України проводить обшук у квартирі ексглави Податкової служби Сергія Верланова.

Цю інформацію підтвердили кореспондентові Укрінформу у пресцентрі СБУ.

"Так, дійсно, обшук проводиться. Більш повну інформацію дадуть після завершення усіх слідчих дій", - сказали у пресцентрі.

Раніше про обшуки написав у Facebook головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"СБУ проводить обшук у квартирі ексглави Податкової служби Сергія Верланова. Довгий час, незважаючи на всі звинувачення, Верланов був поза увагою правоохоронців, але тут руки все ж таки дотяглися. Очевидно, справа пов'язана із звинуваченнями на адресу Верланова від ексміністра фінансів Ігоря Уманського за схемами скручування податків", - написав він.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 24 квітня звільнив главу ДПС Верланова.

В кінці березня ексглава Мінфіну Ігор Уманський ініціював відставку Верланова у зв'язку з можливою корупцією, зокрема, за його словами, зі "скрутками" ПДВ, від яких бюджет щомісячно недоотримує 5 млрд грн.