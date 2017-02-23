СБУ проводит обыски в Ровенском облсовете

В Ровенском областном совете представители Службы безопасности Украины проводят обыски. Об этом сообщает "РадиоТрек" со ссылкой на пресс-секретары управления СБУ в Ровенской области Инны Иллючок.

"Недавно был совместный брифинг председателя СБУ Василия Грицака и генпрокурора Юрия Луценко, на котором они объявили о разоблачении агентурной сети российских спецслужб, которые финансировали дестабилизацию ситуации в Украине. В данном случае сотрудники СБУ, изымают документы, согласно которым на рассмотрение совета в 2016 году отдельными депутатами выносились вопросы, которые нарушают Конституцию Украины", - сказала Иллючок.

Сообщается, что работники СБУ изымают проекты решений, касающиеся федерализации Украины, создание специальных экономических зон, выборности губернатора, руководителей правоохранительных органов, восстановление экономических связей с Россией, предоставления русскому языку особого статуса и тому подобное.

Напомним, также сегодня, в рамках досудебного расследования в уголовном производстве, СБУ проводила обыски в Житомирском облсовете.