СБУ расследует исчезновение секретного документа в АП

Служба безопасности Украины расследует исчезновение в Администрации Президента документа с грифом "секретно" о кандидатах на должность директора Национального антикоррупционного бюро.

Отмечается, что уголовное производство по ч. 1 ст. 329 (утрата документов, содержащих государственную тайну) УК открыли 23 января. Об этом говорится в постановлении Шевченковского райсуда от 19 марта, сообщает " Украинская правда ".

В рамках расследования следователь СБУ ходатайствовал о временном доступ к вещам и документам, которые находятся в распоряжении Управления режима, документального обеспечения и контроля Службы безопасности.

Ходатайство мотивировали тем, что в АП исчез тайный документ с данными о кандидатах на должность директора НАБУ.

Отмечается, что в апреле 2015 СБУ изготовила два документа "О имеющейся информации о кандидатах на должность главы НАБУ" с грифом "секретно" и "О проверке кандидатов на должность главы НАБУ", адресованные главе Администрации президента.

Эти документы распечатали в двух экземплярах каждый, по одному документу передали в АП (документы были получены должностными лицами АП), второй экземпляр документов остался в СБУ.

Однако когда в декабре 2018 следователи направили запрос в АП о подтверждении наличия у них документов СБУ, то выяснилось, что документ "О имеющейся информации о кандидатах на должность главы НАБУ" в АП не зарегистрирован.

СБУ решила расследовать потерю документа, содержащего государственную тайну, и просила о доступе к вторых экземпляров документов, которые должны храниться в Управлении режима, документального обеспечения и контроля СБУ.

Согласно материалам суда, потому что существует реальная угроза уничтожения или изменения документов, к которым предоставляется доступ, следственный судья решил рассматривать ходатайство без вызова лица, во владении которой находятся документы.

Судья ходатайство удовлетворил частично и предоставил временный доступ к документам с возможностью изъятия их оригиналов.

Постановление действует 1 месяц и обжалованию не подлежит.

Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро закрыло доступ к делам , которые уже открыты или могут быть открыты против кандидатов в президенты.