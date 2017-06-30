СБУ разоблачила распространение вредоносного ПО спецслужбами РФ в Украине

Служба безопасности Украине вместе с иностранными партнерами перекрыла распространение российскими спецслужбами вредоносного программного обеспечения для поражения систем критической инфраструктуры, сообщает пресс- служба ведомства.

В СБУ отметили, что российские "спецы" использовали для этого украинскую сетевую инфраструктуру.

В период с 25 мая по 6 июня Служба безопасности Украины в четком взаимодействии с иностранными партнерами прекратила использование украинской сетевой инфраструктуры для целенаправленного распространения со стороны спецслужб Российской Федерации вредоносного программного обеспечения с целью поражения информационных сетей объектов критической инфраструктуры нашего государства и других стран мира", - говорится в сообщении.

Отмечается, что созданная разветвленная международная сетевая инфраструктура спецслужбами РФ с помощью серверного оборудования и украинского хостинга осуществляла кибератаки на системы критической инфраструктуры Украины. Хакеры заражали компьютеры специальными вредоносными программами.

Также в СБУ добавили, что во время обысков правоохранители изъяли серверное оборудование, которое было задействовано в системе кибератак.

Как известно, 27 июня крупнейшей хакерской атаке, которая распространяет вирус Petya, подверглись украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, украинские медиа и ряд других крупных предприятий.

Атака началась практически одновременно около 11:30. Вирус, блокирующий работу компьютерных систем, распространился очень быстро. Он проявляется в отказе работы компьютеров на платформе Windows - зараженный компьютер перегружается и вирус зашифровывает все данные на нем.